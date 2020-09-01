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01 Eylül 2020, Salı
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’de genel kurul günü

TFF’de genel kurul günü

'nun olağan genel kurulu bugün 'da yapılacak.

'nun olağan genel kurulu bugün 'da yapılacak. 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 dönemiyle ilgili yapılacak genel kurul, çoğunluk sağlanamaması halinde 2 Eylül Çarşamba; yine çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 9 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Gelir-gider tabloları ve bilançoları görüşülerek hesap ve faaliyetleri ibra oylamasına sunulacak.
  1. 1.9.2020
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