Sezon derbi ile açılıyor
Basketbol Süper Ligi’nde ilk fikstür çekimi yapıldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-21 sezonunun fikstürü çekildi. Fikstür çekimine, TBF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekimi için podyuma çıkan herkes kura toplarına dokunmadan önce ellerini dezenfekte ederken, kuranın ardından gelenekselleşen aile fotoğrafı çekimi bu sefer yapılmadı. 26 Eylül'de başlayacak ligde ilk hafta programı şöyle: G.Saray DS-A.Efes, F.Bahçe-Orman, Bursa- Beşiktaş, Afyon-Gaziantep, B.Çekmece-Petkim, Bahçeşehir-TOFAŞ, T.Telekom-Darüşşafaka Tekfen, Karşıyaka (Bay).
AMAÇ %50
TBF CEO'su Ömer Onan, yeni sezona yüzde 50 seyirci kapasitesiyle başlamak istediklerini söyledi. Onan "Boş tribünlerde oynamak kimseye zevk vermiyor. Bununla alakalı Sağlık ve Spor Bakanlıklarımızla görüşüyoruz" dedi
- 25.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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