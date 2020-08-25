Sezon derbi ile açılıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-21 sezonunun fikstürü çekildi. Fikstür çekimine, TBF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekimi için podyuma çıkan herkes kura toplarına dokunmadan önce ellerini dezenfekte ederken, kuranın ardından gelenekselleşen aile fotoğrafı çekimi bu sefer yapılmadı. 26 Eylül'de başlayacak ligde ilk hafta programı şöyle: G.Saray DS-A.Efes, F.Bahçe-Orman, Bursa- Beşiktaş, Afyon-Gaziantep, B.Çekmece-Petkim, Bahçeşehir-TOFAŞ, T.Telekom-Darüşşafaka Tekfen, Karşıyaka (Bay).

AMAÇ %50

TBF CEO'su Ömer Onan, yeni sezona yüzde 50 seyirci kapasitesiyle başlamak istediklerini söyledi. Onan "Boş tribünlerde oynamak kimseye zevk vermiyor. Bununla alakalı Sağlık ve Spor Bakanlıklarımızla görüşüyoruz" dedi