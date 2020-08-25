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25 Ağustos 2020, Salı
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Sezon derbi ile açılıyor

Sezon derbi ile açılıyor

’nde ilk fikstür çekimi yapıldı.

ING 'nde 2020-21 sezonunun fikstürü çekildi. Fikstür çekimine, yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekimi için podyuma çıkan herkes kura toplarına dokunmadan önce ellerini dezenfekte ederken, kuranın ardından gelenekselleşen aile fotoğrafı çekimi bu sefer yapılmadı. 26 Eylül'de başlayacak ligde ilk hafta programı şöyle: G.Saray DS-A.Efes, F.Bahçe-Orman, Bursa- Beşiktaş, Afyon-Gaziantep, B.Çekmece-Petkim, Bahçeşehir-TOFAŞ, T.Telekom-Darüşşafaka Tekfen, Karşıyaka (Bay).

AMAÇ %50

TBF CEO'su , yeni sezona yüzde 50 seyirci kapasitesiyle başlamak istediklerini söyledi. Onan "Boş tribünlerde oynamak kimseye zevk vermiyor. Bununla alakalı Sağlık ve Spor Bakanlıklarımızla görüşüyoruz" dedi

  1. 25.8.2020
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