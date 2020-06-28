Meksika ekibi Cruz Azul'de 22 corona virüsü vakası görüldü!
Meksika ekibi Cruz Azul, kulüpte 22 kişide corona virüsü görüldüğünü duyurdu. Bütün vakaların asemptomatik olduğu bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Corona virüsü vakaları futbolda görülmeye devam ediyor. Son olarak Meksika ekibi Cruz Azul, kulüpte 22 kişide Covid-19 görüldüğünü duyurdu. Bunlardan 8'inin erkek, 14'ünün ise kadın takımından olduğu bildirildi.
Vakalarının tümünün asemptomatik olduğu yani belirti göstermediği kaydedildi. Virüsün görüldüğü isimlerin derhal karantinaya alındığı ifade edildi.
Meksika'da temmuz ayında liglerin yeniden başlaması beklenirken, ülkede şu ana kadar 208 bin 392 vaka görüldü. 25 binden fazla insan ise virüsten dolayı hayatını kaybetti.
- 28.06.2020
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