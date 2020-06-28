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28 Haziran 2020, Pazar
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ekibi 'de 22 vakası görüldü!

Meksika ekibi Cruz Azul'de 22 corona virüsü vakası görüldü!

ekibi , kulüpte 22 kişide görüldüğünü duyurdu. Bütün vakaların asemptomatik olduğu bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

vakaları futbolda görülmeye devam ediyor. Son olarak ekibi , kulüpte 22 kişide Covid-19 görüldüğünü duyurdu. Bunlardan 8'inin erkek, 14'ünün ise kadın takımından olduğu bildirildi.

Vakalarının tümünün asemptomatik olduğu yani belirti göstermediği kaydedildi. Virüsün görüldüğü isimlerin derhal karantinaya alındığı ifade edildi.

Meksika'da temmuz ayında liglerin yeniden başlaması beklenirken, ülkede şu ana kadar 208 bin 392 vaka görüldü. 25 binden fazla insan ise virüsten dolayı hayatını kaybetti.

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  1. 28.06.2020
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