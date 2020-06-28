Mario Gomez’den gollü veda
Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde performansı ile iz bırakan Mario Gomez aktif futbol yaşantısına son verdi. 34 yaşındaki isim kariyerindeki son maçına Darmstadt 98 karşısında çıktı.
Türkiye'de Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Mario Gomez, futbolu bıraktı. Alman golcü, kariyerindeki son maçında takımı Stuttgart'ın Bundesliga 2'nin son haftasında sahasında oynadığı Darmstadt 98 maçıyla çıktı. 42'nci dakikada attığı golle kariyerini noktalayan Gomez, bu gole rağmen takımının mağlup olmasına engel olamadı. Darmstadt'a galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada Serdar Dursun, 53'üncü dakikada Matthias Bader ve 88'inci dakikada Tobias Kempe kaydetti. Türk futbolcu Serdar Dursun, takımının ikinci golünde de asisti yapan isim oldu.
Stuttgart'ın doğrudan Bundesliga'ya yükselmesinde attığı 7 golle katkı sağlayan Mario Gomez, 82'nci dakikada yerini Sasa Kalajdzic'e bıraktı.
- 28.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
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Mario Gomez’den gollü veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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