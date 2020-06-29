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29 Haziran 2020, Pazartesi
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’da 22 pozitif vaka

Cruz Azul’da 22 pozitif vaka

ekibi 'de 22 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. takımdan 14, erkek takımdan ise 8 kişide virüse rastlandı. verilmezken, sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. 24 'da başlayacak.

Meksika Ligi ekibi 'de 22 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. takımdan 14, erkek takımdan ise 8 kişide virüse rastlandı. verilmezken, sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. 24 'da başlayacak.

  1. 29.6.2020
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