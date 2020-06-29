Cruz Azul’da 22 pozitif vaka

Meksika Ligi ekibi Cruz Azul'de 22 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Kadın takımdan 14, erkek takımdan ise 8 kişide virüse rastlandı. İsimler verilmezken, sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Yeni sezon 24 Temmuz'da başlayacak.