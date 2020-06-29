Cruz Azul’da 22 pozitif vaka
Meksika Ligi ekibi Cruz Azul'de 22 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Kadın takımdan 14, erkek takımdan ise 8 kişide virüse rastlandı. İsimler verilmezken, sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Yeni sezon 24 Temmuz'da başlayacak.
Meksika Ligi ekibi Cruz Azul'de 22 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Kadın takımdan 14, erkek takımdan ise 8 kişide virüse rastlandı. İsimler verilmezken, sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Yeni sezon 24 Temmuz'da başlayacak.
- 29.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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