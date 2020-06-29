Ronaldinho geri geliyor
Futbolseverlere oynadığı dönemde başka bir zevk yaşatan Ronaldinho'nun sahalara döneceği iddia edildi. Paraguay'daki hapis cezası ev hapsine dönen 40 yaşındaki yıldızın Diego Armando Maradona'yla buluşacağı belirtildi.
Futbolseverlere oynadığı dönemde başka bir zevk yaşatan Ronaldinho'nun sahalara döneceği iddia edildi. Paraguay'daki hapis cezası ev hapsine dönen 40 yaşındaki yıldızın Diego Armando Maradona'yla buluşacağı belirtildi. Arjantinli hoca, bir süredir ülkesinin ekibi Gimnasia La Plata'yı çalıştırıyor.
- 29.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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