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29 Haziran 2020, Pazartesi
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geri geliyor

Ronaldinho geri geliyor

Futbolseverlere oynadığı dönemde başka bir zevk yaşatan 'nun sahalara döneceği iddia edildi. Paraguay'daki hapis cezası ev hapsine dönen 40 yaşındaki yıldızın 'yla buluşacağı belirtildi.

Futbolseverlere oynadığı dönemde başka bir zevk yaşatan 'nun sahalara döneceği iddia edildi. Paraguay'daki hapis cezası ev hapsine dönen 40 yaşındaki yıldızın Diego Armando Maradona'yla buluşacağı belirtildi. Arjantinli hoca, bir süredir ülkesinin ekibi Gimnasia La Plata'yı çalıştırıyor.

  1. 29.6.2020
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