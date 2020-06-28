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28 Haziran 2020, Pazar
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Robben dönüyor

Robben dönüyor

'te geçen sezon futbolu bırakan sahalara geri dönüyor. 36 yaşındaki Hollandalı futbolcu ülkesinin takımlarından Groningen'de top oynamaya başlayacak. Yıldız kanat oyuncusunun hazır olmak için takımla çalıştığı öğrenildi.

Bayern Münih'te geçen sezon futbolu bırakan sahalara geri dönüyor. 36 yaşındaki Hollandalı futbolcu ülkesinin takımlarından Groningen'de top oynamaya başlayacak. Yıldız kanat oyuncusunun hazır olmak için takımla çalıştığı öğrenildi.

  1. 28.6.2020
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