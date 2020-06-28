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28 Haziran 2020, Pazar
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ile CR7 aynı takımda

Messi ile CR7 aynı takımda

'ta forma giyen , jübile maçında ile C. 'nun aynı takımda oynamasını istiyor. Ronaldo ile 'da, Messi ile forma giyen 36 yaşındaki Tevez, kontratını 6 ay daha uzatmıştı. Yakın zamanda emekliye ayrılabileceğini söyledi.

Boca Juniors'ta forma giyen , jübile maçında ile C. 'nun aynı takımda oynamasını istiyor. Ronaldo ile 'da, Messi ile forma giyen 36 yaşındaki Tevez, kontratını 6 ay daha uzatmıştı. Yakın zamanda emekliye ayrılabileceğini söyledi.

  1. 28.6.2020
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