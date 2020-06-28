Messi ile CR7 aynı takımda

Boca Juniors'ta forma giyen Carlos Tevez, jübile maçında Messi ile C. Ronaldo'nun aynı takımda oynamasını istiyor. Ronaldo ile ManU'da, Messi ile milli takımda forma giyen 36 yaşındaki Tevez, kontratını 6 ay daha uzatmıştı. Yakın zamanda emekliye ayrılabileceğini söyledi.