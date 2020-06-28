Messi ile CR7 aynı takımda
Boca Juniors'ta forma giyen Carlos Tevez, jübile maçında Messi ile C. Ronaldo'nun aynı takımda oynamasını istiyor. Ronaldo ile ManU'da, Messi ile milli takımda forma giyen 36 yaşındaki Tevez, kontratını 6 ay daha uzatmıştı. Yakın zamanda emekliye ayrılabileceğini söyledi.
Boca Juniors'ta forma giyen Carlos Tevez, jübile maçında Messi ile C. Ronaldo'nun aynı takımda oynamasını istiyor. Ronaldo ile ManU'da, Messi ile milli takımda forma giyen 36 yaşındaki Tevez, kontratını 6 ay daha uzatmıştı. Yakın zamanda emekliye ayrılabileceğini söyledi.
- 28.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Messi ile CR7 aynı takımda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.