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15 Mayıs 2020, Cuma
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Avusturya oynuyor

virüsü nedeniyle ara verilen liglerin durumları her geçen gün belli olmaya devam ediyor.

virüsü nedeniyle ara verilen liglerin durumları her geçen gün belli olmaya devam ediyor. Son olarak oynama kararı aldı. Avusturya Bundesliga'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, liglerin 2 Haziran'da başlayacağı duyuruldu.
  1. 15.5.2020
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