Eusebio Di Francesco itiraf etti! "Türkiye'den teklifler aldım"
Bir dönem İtalyan temsilcisi Roma'yı da çalıştıran 50 yaşındaki teknik direktör Eusebio Di Francesco, yaptığı açıklamada Türkiye'de bazı takımlardan teklif aldığını itiraf etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A takımlarından Roma'nın eski teknik direktörü Eusebio Di Francesco, La Gazzetta di Modena'ya önemli açıklamalar yaptı.
Tüm tekliflere açık olduğunu dile getiren Francesco, "Bütün deneyimlere olmak zorundayım. Yeğenimle Skype üzerinden İngilizce öğreniyorum. Sassuolo'dayken, Premier Lig'den teklifler geldi. Ayrıca Türkiye'den ve bazı milli takımlardan da teklifler aldım ancak başka bir yönde karar verdim" ifadelerini kullandı.
50 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı kariyerinde Roma, Lecce, Pescara, Sassuolo ve Sampdoria gibi takımları çalıştırmıştı. Di Francesco henüz Çizme dışında görev almadı.
- 03.04.2020
- Güncelleme: 03.04.2020 19:30
- Yattara'dan mikrofonlu 'Evde kal' mesajı ''Bize her yer Trabzon'' | İZLEYİN
- Bülent Korkmaz: Bu kararı nasıl aldılar bilmiyorum
- Servet Yardımcı: Ligleri en geç ağustos sonunda tamamlayacağız
- Onazi gönülleri böyle fethetti! İstiklal Marşı...
- Tamer Tuna: Ne bedel ödenmesi gerekiyorsa sonuna kadar ödemeye hazırım
- Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Bu kararı TFF değil UEFA aldı"
- Fenerbahçe'de flaş gelişme! Emre Belözoğlu son kararını verdi
- Galatasaray'da 100 milyonluk kriz! Gözler onun üstünde
- Görüşmelerde mutlu son! Galatasaray'dan kiralık operasyonu
- Falcao yönetimin indirim talebini reddetti! 10 milyon euroya 'Evet' dedi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eusebio Di Francesco itiraf etti! "Türkiye'den teklifler aldım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.