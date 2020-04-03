Eusebio Di Francesco itiraf etti! "Türkiye'den teklifler aldım"

İtalya Serie A takımlarından Roma'nın eski teknik direktörü Eusebio Di Francesco, La Gazzetta di Modena'ya önemli açıklamalar yaptı.

Tüm tekliflere açık olduğunu dile getiren Francesco, "Bütün deneyimlere olmak zorundayım. Yeğenimle Skype üzerinden İngilizce öğreniyorum. Sassuolo'dayken, Premier Lig'den teklifler geldi. Ayrıca Türkiye'den ve bazı milli takımlardan da teklifler aldım ancak başka bir yönde karar verdim" ifadelerini kullandı.

50 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı kariyerinde Roma, Lecce, Pescara, Sassuolo ve Sampdoria gibi takımları çalıştırmıştı. Di Francesco henüz Çizme dışında görev almadı.