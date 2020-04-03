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03 Nisan 2020, Cuma
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itiraf etti! "'den teklifler aldım"

Eusebio Di Francesco itiraf etti! "Türkiye'den teklifler aldım"

Bir dönem İtalyan temsilcisi 'yı da çalıştıran 50 yaşındaki teknik direktör , yaptığı açıklamada 'de bazı takımlardan teklif aldığını itiraf etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A takımlarından 'nın eski teknik direktörü , La Gazzetta di Modena'ya önemli açıklamalar yaptı.

Tüm tekliflere açık olduğunu dile getiren Francesco, "Bütün deneyimlere olmak zorundayım. Yeğenimle Skype üzerinden İngilizce öğreniyorum. Sassuolo'dayken, 'den teklifler geldi. Ayrıca 'den ve bazı milli takımlardan da teklifler aldım ancak başka bir yönde karar verdim" ifadelerini kullandı.

50 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı kariyerinde Roma, Lecce, Pescara, Sassuolo ve Sampdoria gibi takımları çalıştırmıştı. Di Francesco henüz Çizme dışında görev almadı.

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  1. 03.04.2020
  2. Güncelleme: 03.04.2020 19:30
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