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23 Mart 2020, Pazartesi
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Statlar hastalara açılıyor

Statlar hastalara açılıyor

'da da etkisini gösteren corona virüse karşı kulüpleri harekete geçti. Bahia, ve gibi ülkenin önde gelen kulüpleri, antrenman tesislerini ve statlarını hastalara açma kararı aldı.

'da da etkisini gösteren corona virüse karşı kulüpleri harekete geçti. Bahia, ve gibi ülkenin önde gelen kulüpleri, antrenman tesislerini ve statlarını hastalara açma kararı aldı. Bu 3 kulüp yöneticilerinin, kendilerine ait bu yerlerin hastalara müdahale amaçlı kullanılması için yetkili makamlara başvurduğu açıklandı.
  1. 23.3.2020
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