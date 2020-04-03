Flaş iddia! Çin Süper Lig'i yine ertelendi mi? Son dakika corona virüsü haberleri - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Flaş iddia! 'Lig o tarihten önce başlayamaz'

Flaş iddia! 'i yine ertelendi mi?

Flaş iddia! Çin Süper Lig'i yine ertelendi mi?

Corona virüsünün ilk görüldüğü ülke olan 'de, 22 Şubat'ta başlaması planlanan lig salgın nedeniyle askıya alınmıştı. Nisan ayının sonuna ertelenen ligin hazirandan önce başlamasının zor olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

İlk olarak 'in Wuhan kentinde görülen corona virüsü, hayatı olduğu gibi spor etkinliklerini de altüst etti. Salgının ilk görüldüğü ülke olan Çin, 22 Şubat'ta başlaması öngörülen futbol ligini nisan ayının sonuna ertelemişti.

Ancak ülkede devam eden salgın ve yaşanan can kayıpları sonrası L'Equipe'ten dikkat çeken bir iddia geldi. Fransız gazetesi, geçtiğimiz günlerde virüsle mücadele kapsamında sınırlarını yabancılara kapatan Çin'e, 71 yabancı futbolcudan 36'sının dönüş yapamadığını bildirdi.

Özellikle yabancı yıldızlarıyla ilgili odağı olan Çin Süper Ligi'nin, sınırlar açılsa bile bu oyuncuların 14 günlük karantina süreleri de göz önünde tutularak hazirandan önce başlayamayacağı kaydedildi.

haberin devamı

  1. 03.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Flaş iddia! Çin Süper Lig'i yine ertelendi mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA