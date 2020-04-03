Corona virüsünün ilk görüldüğü ülke olan Çin'de, 22 Şubat'ta başlaması planlanan lig salgın nedeniyle askıya alınmıştı. Nisan ayının sonuna ertelenen ligin hazirandan önce başlamasının zor olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen corona virüsü, hayatı olduğu gibi spor etkinliklerini de altüst etti. Salgının ilk görüldüğü ülke olan Çin, 22 Şubat'ta başlaması öngörülen futbol ligini nisan ayının sonuna ertelemişti.
Ancak ülkede devam eden salgın ve yaşanan can kayıpları sonrası L'Equipe'ten dikkat çeken bir iddia geldi. Fransız gazetesi, geçtiğimiz günlerde virüsle mücadele kapsamında sınırlarını yabancılara kapatan Çin'e, 71 yabancı futbolcudan 36'sının dönüş yapamadığını bildirdi.
Özellikle yabancı yıldızlarıyla ilgili odağı olan Çin Süper Ligi'nin, sınırlar açılsa bile bu oyuncuların 14 günlük karantina süreleri de göz önünde tutularak hazirandan önce başlayamayacağı kaydedildi.
- 03.04.2020
- 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi! Hangi futbolcular bu yasaktan etkileniyor?
- Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Bu kararı TFF değil UEFA aldı"
- Fenerbahçe'de flaş gelişme! Emre Belözoğlu son kararını verdi
- Galatasaray'da 100 milyonluk kriz! Gözler onun üstünde
- Görüşmelerde mutlu son! Galatasaray'dan kiralık operasyonu
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Flaş iddia! Çin Süper Lig'i yine ertelendi mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.