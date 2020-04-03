Flaş iddia! Çin Süper Lig'i yine ertelendi mi?

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen corona virüsü, hayatı olduğu gibi spor etkinliklerini de altüst etti. Salgının ilk görüldüğü ülke olan Çin, 22 Şubat'ta başlaması öngörülen futbol ligini nisan ayının sonuna ertelemişti.

Ancak ülkede devam eden salgın ve yaşanan can kayıpları sonrası L'Equipe'ten dikkat çeken bir iddia geldi. Fransız gazetesi, geçtiğimiz günlerde virüsle mücadele kapsamında sınırlarını yabancılara kapatan Çin'e, 71 yabancı futbolcudan 36'sının dönüş yapamadığını bildirdi.

Özellikle yabancı yıldızlarıyla ilgili odağı olan Çin Süper Ligi'nin, sınırlar açılsa bile bu oyuncuların 14 günlük karantina süreleri de göz önünde tutularak hazirandan önce başlayamayacağı kaydedildi.