Bayern Münih teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Bayern Münih teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Alman devi 'te geçtiğimiz yılın kasım ayında geçici olarak göreve getirilen 55 yaşındaki teknik direktör Hansi Flick ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Almanya Bundesliga ekiplerinden , geçtiğimiz yılın kasım ayında geçici olarak 55 yaşındaki Hans-Dieter Flick'i göreve getirmişti.

Bavyera temsilcisinden yapılan açıklamada, deneyimli çalıştırıcı ile yola devam kararı alındığı ve 2023 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Hansi Flick, teknik direktörlük kariyerinde Hoffenheim'ı çalıştırırken; RB Slazburg, Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'te antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.

  1. 03.04.2020
  2. Güncelleme: 03.04.2020 18:38
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