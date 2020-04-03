Bayern Münih teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, geçtiğimiz yılın kasım ayında geçici olarak 55 yaşındaki Hans-Dieter Flick'i göreve getirmişti.

Bavyera temsilcisinden yapılan açıklamada, deneyimli çalıştırıcı ile yola devam kararı alındığı ve 2023 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Hansi Flick, teknik direktörlük kariyerinde Hoffenheim'ı çalıştırırken; RB Slazburg, Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'te antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.