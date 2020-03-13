A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın maçları, koronavirüs nedeniyle ertelendi
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 25 ve 29 Mart'ta yapacağı müsabakalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) koronavirüs salgınına ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiği ve 12 Nisan'a kadar uluslararası faaliyetleri askıya aldığı belirtildi.
Açıklamada, EHF'nin söz konusu kararı oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak amacıyla verdiğinin altı çizilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Buna göre 25-29 Mart tarihlerinde oynanması planlanan 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası tüm eleme grubu müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. Böylece milli takımımızın mücadele ettiği 6. eleme grubunda 25 Mart Çarşamba günü programında yer alan İzlanda-Türkiye ve 29 Mart Pazar günü programında yer alan Türkiye-İzlanda müsabakaları, daha sonra açıklanacak bir tarihe ertelendi."
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 18:47
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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