A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın maçları, koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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A 'nın maçları, koronavirüs nedeniyle ertelendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın maçları, koronavirüs nedeniyle ertelendi

A 'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 25 ve 'ta yapacağı müsabakalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa () koronavirüs salgınına ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiği ve 12 Nisan'a kadar uluslararası faaliyetleri askıya aldığı belirtildi.

Açıklamada, EHF'nin söz konusu kararı oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak amacıyla verdiğinin altı çizilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Buna göre 25- tarihlerinde oynanması planlanan 2020 Kadınlar Şampiyonası tüm eleme grubu müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. Böylece milli takımımızın mücadele ettiği 6. eleme grubunda 25 Mart Çarşamba günü programında yer alan İzlanda-Türkiye ve 29 Mart Pazar günü programında yer alan Türkiye-İzlanda müsabakaları, daha sonra açıklanacak bir tarihe ertelendi."

  1. 13.03.2020
  2. Güncelleme: 13.03.2020 18:47
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