İran'da koronavirüs nedeniyle futbol maçları iptal edildi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbol maçları ertelendi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Korona'yı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, 1, 2 ve 3. lig futbol müsabakaları 20 Mart Cuma gününe kadar askıya alındı.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini duyurmuştu.