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04 Mart 2020, Çarşamba
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'da koronavirüs nedeniyle maçları iptal edildi

İran'da koronavirüs nedeniyle futbol maçları iptal edildi

Koronavirüs futbolu etkilemeye devam ediyor. , gibi ülkelerde maçların ertelenmesine neden olan koronavirüs bu kez futbolunu vurdu. İran'ın resmi ajansı 'ya göre, Korona'yı Önleme ve tarafından alınan karar uyarınca, 1, 2 ve 3. lig müsabakaları Cuma gününe kadar askıya alındı.

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maçları ertelendi.

İran'ın resmi ajansı 'ya göre, Korona'yı Önleme ve tarafından alınan karar uyarınca, 1, 2 ve 3. lig futbol müsabakaları Cuma gününe kadar askıya alındı.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini duyurmuştu.

  1. 04.03.2020
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