Fransa Futbol Federasyonu'ndan koronavirüs önlemi

Tüm dünyayı etkisi alta almaya devam eden koronavirüs futbolu da vurmaya devam ediyor. İtalya, İsviçre ve İspanya gibi ülkelerde futbol ve basketbol müsabakaların ertelenmesine neden olan koronavirüs için Fransa'da da önlemler alınmaya başlandı.

Fransa Futbol Federasyonu, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi doğrultusunda koronavirüse karşı önlem amacıyla hakemler, antrenörler, futbolcuların maç öncesi ve sonrasında el sıkışmamaları yönünde karar aldı.

UEFA'DAN DA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ GELMİŞTİ

UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maçların ertelenme olasılığına karşı yeni bir takvim çalışması başlattığını duyurdu.Toplantıya katılan FIFA Başkanı Gianni Infantino ise salgının yayılmasını önlemek amacıyla yetkililerle birçok ortak çalışma yürüttüklerini ve panik yapılmaması gerektiğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle liglerin 23 Mart'a kadar ertelendiği İsviçre'nin futbol federasyonu başkanı Dominique Blanc, salgına karşı daha sert tedbirler alınması gerektiğini savunarak, "Koronavirüs, futbol kurumlarını ve profesyonel futbolu sekteye uğratabilecek boyutlara ulaşabilir." uyarısında bulundu.

Salgın nedeniyle İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) son iki haftada birçok lig maçı ertelenirken, UEFA Avrupa Ligi'nde Inter ile Ludogorets arasındaki karşılaşma, seyircisiz oynanmıştı.