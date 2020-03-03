Fransa Futbol Federasyonu'ndan koronavirüs önlemi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Fransa Futbol Federasyonu'ndan koronavirüs önlemi

Fransa Federasyonu'ndan koronavirüs önlemi

Fransa Futbol Federasyonu'ndan koronavirüs önlemi

Fransa Federasyonu, 'nın tavsiyesi doğrultusunda koronavirüse karşı önlem amacıyla hakemler, antrenörler, futbolcuların maç el sıkışmamaları yönünde karar aldı.

Tüm dünyayı etkisi alta almaya devam eden koronavirüs futbolu da vurmaya devam ediyor. , ve gibi ülkelerde ve basketbol müsabakaların ertelenmesine neden olan koronavirüs için Fransa'da da önlemler alınmaya başlandı.

, 'nın tavsiyesi doğrultusunda koronavirüse karşı önlem amacıyla hakemler, antrenörler, futbolcuların maç el sıkışmamaları yönünde karar aldı.

UEFA'DAN DA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ GELMİŞTİ

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maçların ertelenme olasılığına karşı yeni bir takvim çalışması başlattığını duyurdu.Toplantıya katılan Başkanı Gianni Infantino ise salgının yayılmasını önlemek amacıyla yetkililerle birçok ortak çalışma yürüttüklerini ve panik yapılmaması gerektiğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle liglerin 23 Mart'a kadar ertelendiği İsviçre'nin futbol federasyonu başkanı Dominique Blanc, salgına karşı daha sert tedbirler alınması gerektiğini savunarak, "Koronavirüs, futbol kurumlarını ve profesyonel futbolu sekteye uğratabilecek boyutlara ulaşabilir." uyarısında bulundu.

Salgın nedeniyle İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) son iki haftada birçok lig maçı ertelenirken, UEFA Avrupa Ligi'nde Inter ile Ludogorets arasındaki karşılaşma, seyircisiz oynanmıştı.

  1. 03.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fransa Futbol Federasyonu'ndan koronavirüs önlemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN