TFF Başkanı Nihat Özdemir, Almanya Federasyon Başkanı Keller ile bir araya geldi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
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Haberler Futbol Nihat Özdemir, Almanya Federasyon Başkanı Keller ile bir araya geldi

Başkanı , Federasyon Başkanı Keller ile bir araya geldi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Almanya Federasyon Başkanı Keller ile bir araya geldi

Başkanı , Futbol Federasyonu Başkanı ile Amsterdam'da bir araya geldi. İki ülke Federasyonu bundan sonraki süreçte bir çok alanda iş birliği yapma kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun davetiyle önümüzdeki günlerde iki Federasyon temsilcileri 'da bir araya gelip iş birliğinin detaylarını belirleyecek.

44. Kongresi'nin ardından gerçekleşen buluşmada; 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi , TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Kadir Kardaş ile Futbol Federasyonu'ndan 1. Başkan Vekili Rainer Koch ve Genel Sekreter Friedrich Curtius yer aldı.

Oldukça verimli geçen toplantıda iki ülke Federasyonu bundan sonraki süreçte bir çok alanda iş birliği yapma kararı aldı. 'nun davetiyle önümüzdeki günlerde iki Federasyon temsilcileri 'da bir araya gelip iş birliğinin detaylarını belirleyecek.

FORMA TAKTİM ETİLER

Ayrıca Başkan Özdemir ve Keller, EURO 2020 finalleri hazırlıkları ile ilgili geçtiğimiz günlerde birer mektupla paylaştıkları karşılıklı iyi dilek temennilerini yineleyip 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi kura çekimi öncesinde başarı diledi.

Görüşme ve 'in Türkiye ve Almanya formalarını karşılıklı takdimiyle sona erdi.


  1. 03.03.2020
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