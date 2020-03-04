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04 Mart 2020, Çarşamba
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Futbola korona ayarı

Futbola korona ayarı

Amsterdam'daki Kongresi'nde gündem koronavirüstü. Genel sekreter Theodoridis, futbolun ertelenme olasılığıyla, yeni bir takvim üzerinde çalışacak bir grup kurulduğunu belirtti.

Amsterdam'daki Kongresi'nde gündem koronavirüstü. Genel sekreter Theodoridis, futbolun ertelenme olasılığıyla, yeni bir takvim üzerinde çalışacak bir grup kurulduğunu belirtti.

  1. 4.3.2020
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