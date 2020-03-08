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08 Mart 2020, Pazar
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Brezilya'da akılalmaz olay! Soyunma odasını bastılar

Brezilya'da akılalmaz olay! Soyunma odasını bastılar

A'da 'nın deplasmanda 'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından galip takımın soyunma odası rakip takım taraftarlarınca basıldı.

A'da , Cabofriensa'ya konuk oldu. Correa Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi 4-1 kazandı.

Oldukça gergin geçen maçın ardından galip gelen Portugueasa'nın soyunma odası rakip takım taraftarlarınca basılırken, teknik sorumlular ağır saldırıya uğradı.

Soyunma odasını tahrip eden Portuguesa taraftarları, bununla yetinmeyip rakip takım otobüsüne de saldırdı.

Yaşanan olayın ardından Portuguesa Kulübü, o anların korkunç görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

  1. 09.03.2020
  2. Güncelleme: 09.03.2020 02:23
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