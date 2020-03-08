Brezilya'da akılalmaz olay! Soyunma odasını bastılar
Brezilya Carioca Serie A'da Portuguesa'nın deplasmanda Cabofriense'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından galip takımın soyunma odası rakip takım taraftarlarınca basıldı.
Brezilya Carioca Serie A'da Portuguesa, Cabofriensa'ya konuk oldu. Correa Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi 4-1 kazandı.
Oldukça gergin geçen maçın ardından galip gelen Portugueasa'nın soyunma odası rakip takım taraftarlarınca basılırken, teknik sorumlular ağır saldırıya uğradı.
Soyunma odasını tahrip eden Portuguesa taraftarları, bununla yetinmeyip rakip takım otobüsüne de saldırdı.
Yaşanan olayın ardından Portuguesa Kulübü, o anların korkunç görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
- 09.03.2020
- Güncelleme: 09.03.2020 02:23
- Rıdvan Dilmen'den Mert Hakan sorusuna flaş yanıt! "Galatasaray'da..."
- Balotelli'den koronavirüs isyanı! O ülkeye 'Futbolu durdurun' çağrısı
- Fenerbahçe'de dev kabus! Yeni teknik adam...
- Fenerbahçe Denizlispor maçında o detay! Volkan Demirel...
- Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını değerlendirdi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Brezilya'da akılalmaz olay! Soyunma odasını bastılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.