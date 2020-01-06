Zlatan heykeli yerle bir oldu
İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic, Hammarby'nin hisselerini satın almıştı. Bunun üzerine eski takımı Malmö'nün taraftarları defalarca İbrahimovic'in heykeline saldırırken; son protestonun ardından heykel tamamen yıkıldı.
İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic, Hammarby'nin hisselerini satın almıştı. Bunun üzerine eski takımı Malmö'nün taraftarları defalarca İbrahimovic'in heykeline saldırırken; son protestonun ardından heykel tamamen yıkıldı. Saldırganlar, heykele İsveç Milli Takım forması geçirirken; 'Heykeli buradan taşıyın' notunu bıraktı.
- 6.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Süper Lig devinden Fernando Llorente sürprizi
- Fenerbahçe'de yolcular netleşiyor! 2 yıldıza Sergen ayarı!
- Fenerbahçe'nin transferini İtalyanlar böyle duyurdu! "Yeni adresi..."
- Kulübü ikna oldu! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
- Fatih Terim istedi Mourinho 'tamam' dedi! Yıldız oyuncu imzaya geliyor...
Zlatan heykeli yerle bir oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.