Zlatan heykeli yerle bir oldu - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Zlatan heykeli yerle bir oldu

Zlatan heykeli yerle bir oldu

Zlatan heykeli yerle bir oldu

İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic, Hammarby'nin hisselerini satın almıştı. Bunun üzerine eski takımı Malmö'nün taraftarları defalarca İbrahimovic'in heykeline saldırırken; son protestonun ardından heykel tamamen yıkıldı.

İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic, Hammarby'nin hisselerini satın almıştı. Bunun üzerine eski takımı Malmö'nün taraftarları defalarca İbrahimovic'in heykeline saldırırken; son protestonun ardından heykel tamamen yıkıldı. Saldırganlar, heykele İsveç forması geçirirken; 'Heykeli buradan taşıyın' notunu bıraktı.

  1. 6.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zlatan heykeli yerle bir oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN