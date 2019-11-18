27-0 kazandı kovuldu
İtalya Gençler Ligi'nde Marina Calcio'yu 27-0 mağlup eden Invictasaura'da teknik direktörün görevine son verildi.
İtalya Gençler Ligi'nde Invictasauro takımı, Marina Calcio'yu 27-0 mağlup etti. Invictasauro Başkanı Paolo Brogelli bu fark sonrası takımın hocasını görevden aldı. Borgelli, "Hocaların görevi rakibe saygıyı öğretmektir" dedi.
- 18.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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