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18 Kasım 2019, Pazartesi
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kazandı kovuldu

27-0 kazandı kovuldu

'nde 'yu mağlup eden Invictasaura'da teknik direktörün görevine son verildi.

İtalya Gençler Ligi'nde Invictasauro takımı, 'yu mağlup etti. Invictasauro Başkanı Paolo Brogelli bu fark sonrası takımın hocasını görevden aldı. Borgelli, "Hocaların görevi rakibe saygıyı öğretmektir" dedi.

  1. 18.11.2019
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