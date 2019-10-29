Manuel Fernandes'ten Türkiye itirafı!

Sezon başında Krasnodar'a transfer olan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes, Türkiye itirafında bulundu.

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona erdikten sonra Krasnodar'a transfer olan Manuel Fernandes, Rus basınına verdiği röportajda Türkiye'den teklifler aldığını söyledi.

"EN İLGİ ÇEKİCİ TEKLİFİ KRASNODAR YAPTI"

33 yaşındaki Portekizli futbolcu, "Sözleşmem bittikten sonra farklı ülkelerden teklif aldım. Türkiye'den beni isteyen takımlar oldu. Ancak en ilgi çekici teklifi Krasnodar yaptı. Ben de düşünmeden imzaladım." diye konuştu.

Beşiktaş'ta 3.5 sezon forma giyen Fernandes'in ismi, yaz transfer döneminde Galatasaray, Beşiktaş ve Göztepe ile anılıyordu.