Manuel Fernandes'ten Türkiye itirafı!
Cemil Usta Sezonu öncesi ismi Süper Lig ekipleriyle anılan Krosnodar'ın Portekizli yıldız Manuel Fernandes'ten Türkiye itirafı geldi.
Sezon başında Krasnodar'a transfer olan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes, Türkiye itirafında bulundu.
Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona erdikten sonra Krasnodar'a transfer olan Manuel Fernandes, Rus basınına verdiği röportajda Türkiye'den teklifler aldığını söyledi.
"EN İLGİ ÇEKİCİ TEKLİFİ KRASNODAR YAPTI"
33 yaşındaki Portekizli futbolcu, "Sözleşmem bittikten sonra farklı ülkelerden teklif aldım. Türkiye'den beni isteyen takımlar oldu. Ancak en ilgi çekici teklifi Krasnodar yaptı. Ben de düşünmeden imzaladım." diye konuştu.
Beşiktaş'ta 3.5 sezon forma giyen Fernandes'in ismi, yaz transfer döneminde Galatasaray, Beşiktaş ve Göztepe ile anılıyordu.
- 29.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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