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29 Ekim 2019, Salı
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'ten itirafı!

Manuel Fernandes'ten Türkiye itirafı!

Cemil Usta Sezonu öncesi ismi ekipleriyle anılan Krosnodar'ın Portekizli yıldız 'ten itirafı geldi.

Sezon başında 'a olan 'ın eski futbolcusu , itirafında bulundu.

ile sözleşmesi sona erdikten sonra Krasnodar'a transfer olan Manuel Fernandes, Rus basınına verdiği röportajda Türkiye'den teklifler aldığını söyledi.

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"EN İLGİ ÇEKİCİ TEKLİFİ KRASNODAR YAPTI"

33 yaşındaki Portekizli futbolcu, "Sözleşmem bittikten sonra farklı ülkelerden teklif aldım. Türkiye'den beni isteyen takımlar oldu. Ancak en ilgi çekici teklifi Krasnodar yaptı. Ben de düşünmeden imzaladım." diye konuştu.

Beşiktaş'ta 3.5 sezon forma giyen Fernandes'in ismi, yaz transfer döneminde Galatasaray, Beşiktaş ve ile anılıyordu.

  1. 29.10.2019
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