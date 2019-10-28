Cenk Tosun'un yeni durağı açıklandı!

Beşiktaş'ta ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üst düzey performansla dev takımların dikkatini çeken Cenk Tosun 27 milyon pounda İngiltere Premier lig ekiplerinden Everton'a transfer olmuştu. Everton'a transferinden bu yana 45 kez forma giyen Cenk, istediği performansı bir türlü sergileyemedi. Cenk Tosun'la ilgili yeni gelişmeler yaşandı ve Cenk'in yeni durağı duyuruldu. İşte son gelişmeler...
28 Ekim 2019 Pazartesi 15:10
Güncelleme: 28.10.2019 15:23
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Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dünya devlerinin radarına giren Cenk Tosun, geçtiğimiz yıl rekor bir bonservis bedeli ile Everton'a satılmıştı. Cenk Tosun ile ilgili Ada basınından gelen iddialar gündeme bomba gibi oturdu.
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Everton'a transfer olduktan sonra sakatlık yaşayan ve bu sezon sadece 51 dakika forma şansı bulabilen Cenk Tosun, geçtiğimi yaz Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan kendisine teklif geldiğini ancak Avrupa'da kalmak istediğini belirtmişti.
Geldiği günden beri istediği performansı bir türlü yakalayamayan milli futbolcu ile ilgili karar verildi.
SATILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Footbalİnsider isimli internet sitesi devre arasında Everton'ın Cenk Tosun'u 10 milyon sterlin karşılığında satmaya karar verdiğini yazmıştı.
CENK TOSUN'LA İLGİLİ YENİ GELİŞMELER YAŞANIYOR
Everton'da bu sezon yalnızca iki maçta forma şansı bulabilen Cenk Tosun'un devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.