Cenk Tosun'un yeni durağı açıklandı!

Beşiktaş'ta ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üst düzey performansla dev takımların dikkatini çeken Cenk Tosun 27 milyon pounda İngiltere Premier lig ekiplerinden Everton'a transfer olmuştu. Everton'a transferinden bu yana 45 kez forma giyen Cenk, istediği performansı bir türlü sergileyemedi. Cenk Tosun'la ilgili yeni gelişmeler yaşandı ve Cenk'in yeni durağı duyuruldu. İşte son gelişmeler...

28 Ekim 2019 Pazartesi 15:10 Güncelleme: 28.10.2019 15:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





