Premier Lig'de Belhanda vakası! Arsenal'li yıldızdan taraftara küfür
Premier Lig'de Arsenal'in sahasında Crystal Palace'ı ağırladığı maça Xhaka ile taraftar arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Oyundan alınırken tepki gösterilen İsviçreli futbolcu, taraftara küfretti. Teknik direktör Unai Emery ise yaptığı açıklama ile oyuncuya yaptırım uygulayacaklarının sinyallerini verdi. Akıllara Belhanda vakasını getiren olayın detayları şöyle...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
28 Ekim 2019 Pazartesi 11:57
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İngiltere Premier Lig'de oynanan ve 2-2 sona eren Arsenal-Crystal Palace maçında ev sahibi takımın kaptanı Granit Xhaka ile taraftarları arasında gerginlik yaşandı.
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Mücadelenin 61. dakikasında oyundan alınan İsviçreli futbolcuya kendi taraftarları tepki gösterdi.
Tecrübeli isim bu tepkiye karşılık elini kulağına götürerek, "Sizi duyamıyorum" anlamına gelen bir hareket yaptı ve hakaretamiz ifadeler kullandı.
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Arsenal Teknik Direktörü UnaiEmery, oyuncusuna yönelik eleştirilerde bulunarak yaptığı hareketin doğru olmadığını dile getirdi. Emery konuya ilişkin şunları söyledi:
Zor bir zamandayız. Kalbimiz belki acıyor olabilir ama ruhumuz daha akıllı davranmak zorunda. Bu tepkiyi konuşuyoruz çünkü reaksiyonu çok kötüydü. Oyuncuyla bunu konuşacağız.