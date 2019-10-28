Premier Lig'de Belhanda vakası! Arsenal'li yıldızdan taraftara küfür - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Premier Lig'de Belhanda vakası! Arsenal'li yıldızdan taraftara küfür

Premier Lig'de Belhanda vakası! Arsenal'li yıldızdan taraftara küfür

Premier Lig'de Arsenal'in sahasında Crystal Palace'ı ağırladığı maça Xhaka ile taraftar arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Oyundan alınırken tepki gösterilen İsviçreli futbolcu, taraftara küfretti. Teknik direktör Unai Emery ise yaptığı açıklama ile oyuncuya yaptırım uygulayacaklarının sinyallerini verdi. Akıllara Belhanda vakasını getiren olayın detayları şöyle...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

28 Ekim 2019 Pazartesi 11:57
Premier Lig'de Belhanda vakası! Arsenal'li yıldızdan taraftara küfür

İngiltere Premier Lig'de oynanan ve 2-2 sona eren Arsenal-Crystal Palace maçında ev sahibi takımın kaptanı Granit Xhaka ile taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

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Premier Lig'de Belhanda vakası! Arsenal'li yıldızdan taraftara küfür

Mücadelenin 61. dakikasında oyundan alınan İsviçreli futbolcuya kendi taraftarları tepki gösterdi.

Premier Lig'de Belhanda vakası! Arsenal'li yıldızdan taraftara küfür

Tecrübeli isim bu tepkiye karşılık elini kulağına götürerek, "Sizi duyamıyorum" anlamına gelen bir hareket yaptı ve hakaretamiz ifadeler kullandı.

Premier Lig'de Belhanda vakası! Arsenal'li yıldızdan taraftara küfür

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, oyuncusuna yönelik eleştirilerde bulunarak yaptığı hareketin doğru olmadığını dile getirdi. Emery konuya ilişkin şunları söyledi:

Premier Lig'de Belhanda vakası! Arsenal'li yıldızdan taraftara küfür

Zor bir zamandayız. Kalbimiz belki acıyor olabilir ama ruhumuz daha akıllı davranmak zorunda. Bu tepkiyi konuşuyoruz çünkü reaksiyonu çok kötüydü. Oyuncuyla bunu konuşacağız.

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