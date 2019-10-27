Yusuf Yazıcı'ya büyük övgü: Muhteşem sol ayağı var
Fransa Ligue 1'de oynanan Lille-Bordeaux mücadelesinde takımı adına penaltıdan bir gol atıp iki de asist yapan Yusuf Yazıcı, hem teknik direktörü Galtier hem de takım arkadaşı Maignan tarafından yere göğe sığdırılamadı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
27 Ekim 2019 Pazar 09:47
Güncelleme: 27.10.2019 09:47
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fransız ekibi Lille'e büyük beklentilerle transfer olan Trabzonspor'un eski yıldızı Yusuf Yazıcı, Bordeaux karşısında etkileyici bir performansa imzasını attı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takımının attığı 3 gole de etki eden milli futbolcu, karşılaşmada iki golün asistini yaparken penaltıdan bir de gol kaydederek Lille formasıyla bu sevinci ilk kez yaşadı.
Maç sonu açıklamalarda bulunan Lille Teknik Direktörü Galtier, Yusuf Yazıcı için ayrı bir parantez açtı ve şunları dile getirdi:
Ben hala Yusuf'un gerçek seviyesini görmediğimizi düşünüyorum. Önceki sistemde takım arkadaşlarıyla bağlantı kuramadığı için kapasitesini tam anlamıyla yansıtamamıştı.
Antrenmanlarda çok çalışıyor. Bu yeni sistemde ondan daha iyi bir verim alabilir miyiz? Bence Yusuf hangi sistem olursa olsun çok daha yüksek seviyede oynayabilecek bir futbolcu, oynamalı da.