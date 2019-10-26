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Yusuf yazdı yazdırdı!
Ligue 1'in 11. haftasında sahasında Bordeaux'yu konuk eden Lille, Trabzonspor'dan transfer ettiği milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın golü ve asistleriyle galibiyete uzandı.
26 Ekim 2019 Cumartesi 21:09
Güncelleme: 26.10.2019 21:09
Ligue 1'de Lille, kendi evinde Bordeaux ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Yusuf Yazıcı karşılaşmayı 1 gol 2 asistle tamamladı.
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Karşılaşmada goller 22. dakikada Benjamin Andre, 62. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı ve 90+1'de Loic Remy'den geldi. Andre ve Remy'nin gollerinin asistlerini ise Yusuf yaptı.
Ligde geçtiğimiz hafta Toulouse karşısında ilk asistini yapan Yusuf, böylece ilk golünü de Bordeaux karşısında bulmuş oldu.
Ligue 1'de dört hafta sonra kazanan Lille ise rahat bir nefes aldı.
Puanını 18'e yükselten Lille, maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükselirken; Bordeaux ise 15 puanda kaldı.