A Spor 'dalya' dedi!

Geçtiğimiz ay 5. yaşını kutlayan Türkiye'nin referans spor kanalı A Spor'un Youtube kanalı 100 bin aboneye ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nı futbolseverlerle buluşturan A Spor; nitelikli spor programları, usta yorumcuları, sıcak transfer haberleri ve özel dosyalarıyla spor dünyasının nabzını tutmaya devam ederken, YouTube kanalı da 100 bin abone barajını aşmayı başardı.

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