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14 Ekim 2019, Pazartesi
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A Spor 'dalya' dedi!

A Spor 'dalya' dedi!

'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor'un hesabı 100 bin aboneye ulaştı!

Geçtiğimiz ay 5. yaşını kutlayan 'nin referans spor kanalı A Spor'un kanalı 100 bin aboneye ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nı futbolseverlerle buluşturan A Spor; nitelikli spor programları, usta yorumcuları, sıcak transfer haberleri ve özel dosyalarıyla spor dünyasının nabzını tutmaya devam ederken, YouTube kanalı da 100 bin abone barajını aşmayı başardı.

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Tüm programlara, özel röportajlara, son dakika transfer haberlerine ve çok daha fazlasına istediğiniz an ulaşmak için siz de A Spor'un resmi YouTube kanalına abone olun.


  1. 14.10.2019
  2. Güncelleme: 14.10.2019 12:21
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