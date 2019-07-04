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04 Temmuz 2019, Perşembe
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Herrera'yı kadrosuna kattı

PSG Herrera'yı kadrosuna kattı

(Ligue 1) takımlarından Saint-Germain (), İspanyol futbolcu 'yı renklerine bağladı.Fransız kulübünden yapılan açıklamada, 'dan ayrılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

(Ligue 1) takımlarından Saint-Germain (), İspanyol futbolcu 'yı renklerine bağladı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, 'dan ayrılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Son 5 sezondur Manchester United forması giyen Herrera, İngiliz ekibinde 189 maça çıktı ve 20 gol attı.

Herrera, yeni takımında 21 numaralı formayı giyecek.

  1. 05.07.2019
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