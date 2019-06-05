Merih Demiral kimdir kaç yaşında nereli? Biyografisi, kariyeri...
05 Haziran 2019, Çarşamba
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kimdir kaç yaşında nereli? Biyografisi, kariyeri...

Merih Demiral kimdir kaç yaşında nereli? Biyografisi, kariyeri...

’nin altyapısından çıkarak Sporting’e bedelsiz olan son iki senede kariyer basamaklarını çok hızlı tırmanırken; ’daki büyüleyici performansı sonrası A Milli takıma kadar yükselmişti. Serie A’da Sassuolo formasıyla da hiç yabancılık çekmeyen Merih'in yeni adresi oldu. Sporseverler de Merih'in biyografisine ve kariyerine dair araştırmalara başladı. Peki, detaylar FOTOMAC.COM.TR'de...

ligi ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen genç yıldız , ile anlaşmaya vardı. Gündeme bomba gibi düşen bu anlaşmayla birlikte sporseverler de Merih Demiral'in kim olduğuna dair araştırmalar yapmaya başladı. Peki, İşte o sorunun yanıtı:

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

Kariyerine altyapısında başlayan Merih Demiral, 2016 yılında Alcanenense'ye oldu. Oradan 'a transfer olan genç futbolcu sezon başında 'a kiralandı. Merih Demiral bu sezon Alanyaspor'da 19 resmi maça çıktı ve 1 gol attı. Sassuolo'ya gittikten sonra da şu ana kadar 3 lig maçına çıkan Merih Demiral, A Milli Takım'da da forma giyiyor.

  1. 05.06.2019
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