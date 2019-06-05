Merih Demiral kimdir kaç yaşında nereli? Biyografisi, kariyeri...

İtalya ligi ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen genç yıldız Merih Demiral, Juventus ile anlaşmaya vardı. Gündeme bomba gibi düşen bu anlaşmayla birlikte sporseverler de Merih Demiral'in kim olduğuna dair araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Merih Demiral kimdir? İşte o sorunun yanıtı:

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Merih Demiral, 2016 yılında Alcanenense'ye transfer oldu. Oradan Sporting Lizbon'a transfer olan genç futbolcu sezon başında Alanyaspor'a kiralandı. Merih Demiral bu sezon Alanyaspor'da 19 resmi maça çıktı ve 1 gol attı. Sassuolo'ya gittikten sonra da şu ana kadar 3 lig maçına çıkan Merih Demiral, A Milli Takım'da da forma giyiyor.