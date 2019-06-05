Merih Demiral kimdir kaç yaşında nereli? Biyografisi, kariyeri...
Fenerbahçe’nin altyapısından çıkarak Sporting’e bedelsiz transfer olan Merih Demiral son iki senede kariyer basamaklarını çok hızlı tırmanırken; Alanyaspor’daki büyüleyici performansı sonrası A Milli takıma kadar yükselmişti. Serie A’da Sassuolo formasıyla da hiç yabancılık çekmeyen Merih'in yeni adresi Juventus oldu. Sporseverler de Merih'in biyografisine ve kariyerine dair araştırmalara başladı. Peki, Merih Demiral kimdir? detaylar FOTOMAC.COM.TR'de...
İtalya ligi ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen genç yıldız Merih Demiral, Juventus ile anlaşmaya vardı. Gündeme bomba gibi düşen bu anlaşmayla birlikte sporseverler de Merih Demiral'in kim olduğuna dair araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Merih Demiral kimdir? İşte o sorunun yanıtı:
MERİH DEMİRAL KİMDİR?
Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Merih Demiral, 2016 yılında Alcanenense'ye transfer oldu. Oradan Sporting Lizbon'a transfer olan genç futbolcu sezon başında Alanyaspor'a kiralandı. Merih Demiral bu sezon Alanyaspor'da 19 resmi maça çıktı ve 1 gol attı. Sassuolo'ya gittikten sonra da şu ana kadar 3 lig maçına çıkan Merih Demiral, A Milli Takım'da da forma giyiyor.
- 05.06.2019
-
Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
-
Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
-
Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
Merih Demiral kimdir kaç yaşında nereli? Biyografisi, kariyeri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.