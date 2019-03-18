Okullar arası turnuvada şampiyonlar belli oldu
18 Mart 2019, Pazartesi
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Okullar arası turnuvada şampiyonlar belli oldu

Okullar arası turnuvada şampiyonlar belli oldu

'ın Koçluk Gençlik ve organizasyonluğunda gerçekleştirilen okullar arası futbol turnuvasında şampiyonlar belli oldu.

Sporu geliştirmek ve yaymak amacı ile ve tarafından merkez ve köy okulları arasında düzenlenen okullar arası futbol turnuvası, 5 kategoride 33 takımın katılımı ile gerçekleştirildi. Büyük çekişmelere sahne olan futbol müsabakalarında 7-8 sınıf kızlar kategorisinde 75. Yıl Ortaokulu, 7-8 sınıf erkekler kategorisinde , 5-6 sınıf kızlar kategorisinde 29 Ekim Ortaokulu, 5-6 sınıf erkekler kategorisinde Farabim Ortaokulu ve liseler arası kızlar kategorisinde de 15 Temmuz Anadolu Lisesi şampiyonluğu elde eden takımlar oldu.

Turnuvalar hakkında konuşan Kozluk Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulbasir Alagaş, sporu geliştirmek ve yaymak amacı ile merkez ve köy okulları arasında düzenlenen okullar arası futbol turnuvasının 5 kategoride 33 takımın katılımı ile düzenlediğini söyledi, Alağaş, "Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarda yaklaşık 500 sporcu ter döktü. Turnuvanın organizesi ve maçların oynanmasında beden eğitimi öğretmenlerimizin önemli katkısı oldu. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyor turnuvada başarılı olan takımları tebrik ediyorum" dedi.

  1. 18.03.2019
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