Orman turnuvasında kazanan Giresun
16 Mart 2019, Cumartesi
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Orman turnuvasında kazanan Giresun

Orman turnuvasında kazanan Giresun

Orman Genel Müdürlüğünün 180. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen halı saha futbol turnuvasında Giresun , Amasya Orman Bölge Müdürlüğü takımını yenerek eledi.

Amasya'da oynanan karşılaşmanın normal süresi karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere bitti. Turnuva kuralları gereği penaltı atışlarına geçildi. Penaltılar sonrası 4-3'lük skorla kazanan taraf Giresun oldu.

Amasya ekibi, rakiplerine turnuvadaki maçlarında başarılar diledi.

  1. 16.03.2019
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