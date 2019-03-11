İspanya'da 'VAR' skandalı!
11 Mart 2019, Pazartesi
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'da 'VAR' skandalı!

İspanya'da 'VAR' skandalı!

'da hafta sonu oynanan Valladolid- maçında bir pozisyonun Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi tarafından izlendiği sırada ekranlara VAR odasının boş olduğu görüntü geldi. Bu olay 'da gündeme adeta damga vurdu.

'nın 27. haftasında , deplasmanda Valladolid'i 4-1 mağlup etti. Karşılaşmada ev sahibi ekibin 2 golü ise VAR sistemi tarafından geçersiz sayıldı. Valladolid'in iptal edilen ilk golünde VAR tarafından pozisyonun ofsayt olup olmadığına bakıldı. Tam bu esnada da yayıcı kuruluş tarafından VAR odasının görüntüsü ekranlara verildi. Görüntüde odada hiçbir hakemin bulunmadığı ve ışıkların da sönük olduğu göze çarptı. İspanya'da gündemi karıştıran bu olay sonrası ise Marca gazetesi tarafından konuya ilişkin bir haber yapıldı. Haberde ekrana yansıyan görüntünün yanlış olduğu ve o an kullanılmayan farklı bir VAR odasının servis edildiği belirtildi.

SÜPER LİG'DE DE YAŞANDI
La Liga'da ortalığı karıştıran olayın bir benzeri bu sezon 'de de yaşanmıştı. Ligin 8. haftasında 'un Ankaragücü'nü ağırladığı mücadelede ev sahibi, henüz 7. dakikada bulduğu golle öne geçmişti. Ancak hakem , VAR incelemesi sonrası faul kararıyla golü iptal etmişti. Yankaya'nın pozisyonu incelemek için saha kenarına gittiği sırada ekrana getirilen VAR odası görüntülerinde hakemlerin yerlerinde olmadığı görülmüştü. Birçok tartışmanın yaşandığı söz konusu olay sonrası dönemin MHK Başkanı bir açıklama yaparak, o görüntünün maç öncesinde hazırlanmış olduğunu ve yayıncı kuruluş tarafından yanlışlıkla servis edildiğini dile getirmişti.

  1. 11.03.2019
  2. Güncelleme: 11.03.2019 11:42
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