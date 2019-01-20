BAL derbisinin kazananı Yatağan oldu

Ortaca Ahmet Ateş Stadı'nda yağışlı ve ağır bir zeminde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



10. dakikada gelişen Yatağan atağında kaleyi karşıdan gören pozisyonda ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruş yapan Güneşcan'ın şutunu Ortaca kalecisi Mahmut uzanarak kornere çeldi.



12. dakikada Yatağan golü buldu, ofsayt nedeni ile gol geçerli sayılmadı. Dündar topu sol kanattan ceza sahası içine ortaladı. Topa yükselen Mustafa Yıldırım'ın kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Ömer tamamladı, ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol olarak sayılmadı.



24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa topu kontrol ederek kaleye doğru döndü. Mustafa Yıldırım'ın sert vuruşu yan ağlarda kaldı.



30. dakikada Ortaca Batuhan Demir ile pozisyon yakaladı. Ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert vuruş yapan Batuhan'ın kaleye gönderdiği topu Mahmutcan uzanarak kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.



İKİNCİ YARI



60. dakikada Yatağanspor korner kazandı. Kornerden dönen topla sağ kanattan Dündar buluştu. İçeriye gelen sert ortaya Güneşcan kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi. 0-1



74. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Ortaca'nın kanat oyuncusu Batuhan Günay sol kanattan topu taşıdı, ceza sahası içindeki Melih ile topu buluşturdu. Rakip stoperden kurtulan Melih plase vuruşla eşitliği sağladı. 1-1



80. dakikada oyuna yeni giren Ali Yücel pozisyon yakaladı. Önüne atılan ara pasına hareketlenen Ali Yücel, ceza sahası içinde kaleciyi geçti, kaleyi çaprazdan gören pozisyonda vuruşu defanstan döndü.



85. dakikada Yatağan pas yaparak Ortaca kalesine geldi. Ceza sahası içinde önüne atılan düzgün pasta kaleciyle karşı karşıya pozisyon yakalayan Mustafa Yıldırım, topu ağlara gönderdi. 1-2



Karşılaşma Yatağan Belediyespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu skorla Yağatan, Ortaca ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.



STAT: Ortaca Ahmet Ateş

HAKEMLER: Anıl Şen, Süleyman Öztürk, Bedirhan Soydemir, Fatih Sayar

ORTACA BELEDİYESPOR: Mahmut, Yavuz (Ali Yücel), Hüseyin, Çağatay, Ömür, Batuhan, Melih, Adnan (Batuhan), Muhsin, Yunus (Mustafa), Peter

YATAĞAN BELEDİYESPOR: Mahmutcan, Güneşcan (Ömer Can), Dündar (Kevie), İlhan, Onurcan, Mustafa Yıldırım, Yasin, Mustafa, İzzet, Emre, Ömer (Mustafa Cengiz)

SARI KARTLAR: Hüseyin, Batuhan (Ortaca) Mahmutcan, Yasin, İzzet, Onurcan (Yatağan)

GOLLER: Güneşcan, Mustafa Yıldırım (Yatağan) Melih (Ortaca)