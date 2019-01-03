Ronaldinho'ya şok! Yurt dışına çıkış yasağı...
Banka hesabında sadece 6 euro'su kalan eski Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun pasaportuna ülkesin Brezilya'da el konuldu.
Ünlü futbolcu Ronaldinho, iflas ettiği için yurt dışına çıkış yasağı aldı.
2 milyon euro ödeme yapması gereken Ronaldinho, pasaportunu da kaybetti.
Bütün parasını kaybeden ve bankada sadece 6 euro'su olduğu iddia edilen eski yıldız futbolcu Ronaldinho Gaucho'nun başı dertten kurtulmuyor.
İFLAS ETTİĞİ İÇİN BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE GİREMİYOR
İflas eden Brezilyalı yıldız bu nedenle Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidemiyor.
Dubai'de yapılacak bir konferansın konuşmacı listesinde adı yer alan Ronaldinho, Brezilya'da mahkemenin verdiği karar nedeniyle yurt dışına çıkış yasağının kurbanı oldu.
2015'te verilen bir karar gereği 2 milyon euro ödemesi gereken Ronaldinho, bu parayı ödeyemeyince pasaportuna el konuldu.
Ronaldinho'nun bu yasağın kaldırılması için başvuru yaptığı ve sonucu beklediği öğrenildi.
- 3.1.2019 17:25
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
Ronaldinho'ya şok! Yurt dışına çıkış yasağı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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