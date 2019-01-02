Ajax, Magallan'ı transfer etti – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Ajax, Magallan'ı transfer etti

Ajax, Magallan'ı transfer etti

(Eredivisie) takımlarından Ajax, savunma oyuncusu 'ı renklerine bağladı.

(Eredivisie) takımlarından Ajax, savunma oyuncusu 'ı renklerine bağladı.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, Arjantin temsilcisi 'ta forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, Magallan'ın gelecek hafta ABD kampında takıma katılacağı ifade edildi.

  1. 3.1.2019 00:01
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