Ajax, Magallan'ı transfer etti
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Ajax, savunma oyuncusu Lisandro Magallan'ı renklerine bağladı.
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Ajax, savunma oyuncusu Lisandro Magallan'ı renklerine bağladı.
Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, Arjantin temsilcisi Boca Juniors'ta forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, Magallan'ın gelecek hafta ABD kampında takıma katılacağı ifade edildi.
- 3.1.2019 00:01
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Enda Tek başına bi takım :)
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Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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Yorum
BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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