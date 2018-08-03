Kardemir Karabükspor'da transfer – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    'da transfer

    Kardemir Karabükspor'da transfer

    1. Lig ekiplerinden , ve Taşkın İlter ile sözleşme imzaladı.

    Kulübün Yenişehir'deki tesislerine gelen Ganalı orta saha oyuncusu Narh 2, Taşkın İlter ise 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

    Kulüp başkanı Mehmet Aytekin, burada yaptığı konuşmada, her iki oyuncuyu da daha önceden takip ettiklerini, takımlarına katkı vereceklerine inandıklarını söyledi.

    ise kulübe faydalı olmaya geldiğini, taraftarı yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

    Taşkın İlter de Karabük'te iyi karşılandığını, güzel bir sezon geçirmek istediğini kaydetti.

    1. 3.8.2018 00:06
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