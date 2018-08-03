Kardemir Karabükspor'da transfer
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Francis Narh ve Taşkın İlter ile sözleşme imzaladı.
Kulübün Yenişehir'deki tesislerine gelen Ganalı orta saha oyuncusu Narh 2, Taşkın İlter ise 1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Kulüp başkanı Mehmet Aytekin, burada yaptığı konuşmada, her iki oyuncuyu da daha önceden takip ettiklerini, takımlarına katkı vereceklerine inandıklarını söyledi.
Francis Narh ise kulübe faydalı olmaya geldiğini, taraftarı yanlarında görmek istediklerini ifade etti.
Taşkın İlter de Karabük'te iyi karşılandığını, güzel bir sezon geçirmek istediğini kaydetti.
- 3.8.2018 00:06
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
Kardemir Karabükspor'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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