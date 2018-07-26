Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'e transfer olan 17 yaşındaki Alphonso Davies, hayalini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından transferini değerlendiren Gana asıllı Kanadalı oyuncu, rüyalarını gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Çocukluğumdan beri, her zaman böyle bir anın hayalini kurardım. Şimdi bu rüya gerçekleşti. Bayern Münih'te daima çalışacağım ve ilk 11'e girmek için gereken gayreti göstereceğim." ifadelerini kullandı.

Eski kulübü Amerikan Birinci Ligi (MLS) ekiplerinden Vancouver Whitecaps'e teşekkür eden Davies, "Kariyerimdeki bu çıkış, 14 yaşımdan bu yana beni şekillendiren antrenörlerim ve bana destek olan taraftarlar sayesinde oldu. Vancouver'da onların önünde oynamayı çok seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim için çok özel"

Kanada ekibi Vancouver Whitecaps'ın başkanı Bob Lenarduzzi, "Tüm kulüp ve antrenörlerimiz, Alphonso'nun olağanüstü yeteneğini geliştirmek için büyük çaba harcadı. O, bizim için çok özel bir oyuncu. Bu sezonun geri kalanında kadromuzda yer almasından mutluluk duyuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Vancouver Whitecaps'ın teknik direktörü Carl Robinson ise takımın büyük bir kayıp yaşadığını vurgulayarak, "Çok büyük bir oyuncumuzu kaybettik ama bu konuda bencil davranamayız. Onu satmak istemiyorduk çünkü genç yaşına rağmen büyük bir yıldız olacağını gösterdi." ifadelerini kullandı.

Davies'in bonservisi, sözleşmedeki ek koşulların gerçekleşmesi halinde 22 milyon dolara kadar çıkacak. 17 yaşındaki Davies, MLS tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu oldu.

Davies, henüz reşit olmaması nedeniyle 1 Ocak 2019'dan itibaren Bayern Münih'in kadrosuna dahil olacak ve sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar devam edecek. Kanada Milli Takımı'nda 6 maça çıkan ve 3 kez ağları sarsan Davies, ocak ayına kadar Vancouver Whitecaps forması giymeye devam edecek.

Takıma 14 yaşında katıldı

Futbola küçük yaşta Alberta eyaletinin Edmonton kentindeki St. Nicholas Soccer Akademisinde başlayan Davies, Free Footie, Edmonton Internationals ve Edmonton Strikers takımlarında kariyerini sürdürdü. 15 Ağustos 2015 tarihinde 14 yaşındayken Vancouver Whitecaps'e geçen Alphonso Davies, Kanada'da devam eden sezonda 20 maçta 3 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen 2017 Altın Kupası'nda 3 gol atan Davies, turnuvanın "Altın Ayakkabı" ödülüne layık görülmüştü.