Dünya Kupası'nın yeni kahini 'Kedi Achilles'
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı ve 14 Haziran'da başlayacak olan Dünya Kupası'nda sağır kahin kedi Achilles, kedi hislerini kullanarak maçların galiplerini tahmin etmeye çalışacak.
Petersburg kentindeki ünlü Hermitage Müzesi'nin bahçesinde yaşayan Achilles, takımları şimdiden tanımaya çalışarak vereceği tüyolar için hazırlıklara başladı.
Achilles'in veterineri Anna Kondratyeva'ya göre, kedinin sağır olması onu daha iyi bir kahin yapıyor çünkü bu sayede tamamen tarafsız ve taraftarların tüm yorumlarına tepkisiz kalabiliyor. Kondratyeva, Achilles'in bu sayede "kalbiyle ve özel kedi hisleriyle" karar verdiği düşünüyor.
Achilles sadece St Petersburg'da oynanan maçlarda tahminlerde bulunacak. Maçın oynanacağı günün sabahında önüne konulan iki benzer kapta kedi maması ve karşılaşacak takımların birer bayrağı olacak. Achilles hangi kaptan yemek yerse, o takım için tahminde bulunmuş olacak.
Mavi gözlü bu beyaz kedinin kahin olarak seçilmesiyse rastgele değil, zira kendisi bu konuda tecrübeli. Geçen sene St Petersburg'da oynanan FIFA Konfederasyonlar Kupası maçlarının hepsini hatasız tahmin eden Achilles, berabere biten maçı dahi doğru bilmiş.
Achilles antrenman yaptığı zamanlardan arta kalan vakitlerinde Hermitage Müzesi'nin uzun koridorlarında top sürüklemekten ve müzenin bahçesinde poz vermekten hoşlanıyor.
- 11.6.2018 17:47
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
Dünya Kupası'nın yeni kahini 'Kedi Achilles' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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