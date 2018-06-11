Dünya Kupası'nın yeni kahini 'Kedi Achilles'

Petersburg kentindeki ünlü Hermitage Müzesi'nin bahçesinde yaşayan Achilles, takımları şimdiden tanımaya çalışarak vereceği tüyolar için hazırlıklara başladı.

Achilles'in veterineri Anna Kondratyeva'ya göre, kedinin sağır olması onu daha iyi bir kahin yapıyor çünkü bu sayede tamamen tarafsız ve taraftarların tüm yorumlarına tepkisiz kalabiliyor. Kondratyeva, Achilles'in bu sayede "kalbiyle ve özel kedi hisleriyle" karar verdiği düşünüyor.

Achilles sadece St Petersburg'da oynanan maçlarda tahminlerde bulunacak. Maçın oynanacağı günün sabahında önüne konulan iki benzer kapta kedi maması ve karşılaşacak takımların birer bayrağı olacak. Achilles hangi kaptan yemek yerse, o takım için tahminde bulunmuş olacak.

Mavi gözlü bu beyaz kedinin kahin olarak seçilmesiyse rastgele değil, zira kendisi bu konuda tecrübeli. Geçen sene St Petersburg'da oynanan FIFA Konfederasyonlar Kupası maçlarının hepsini hatasız tahmin eden Achilles, berabere biten maçı dahi doğru bilmiş.

Achilles antrenman yaptığı zamanlardan arta kalan vakitlerinde Hermitage Müzesi'nin uzun koridorlarında top sürüklemekten ve müzenin bahçesinde poz vermekten hoşlanıyor.