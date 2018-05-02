Hollanda'da Türklerin yönettiği Fortuna Sittard birinci lige yükseldi

Türkiye'de daha önce Galatasaray Kulübünde görev alan Fortuna Sittard'ın sahibi ve başkanı Işıtan Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birinci Lig'e yükseldiğimiz için çok mutluyuz. Futbolun merkezi Avrupa'da böyle bir şeye imza atmak bizim için önemli ve bu yüzden gururluyuz." dedi.

Fortuna Sittard'ın Hollanda'nın en köklü kulüplerinden biri olduğunu belirten Gün, "Kulüp, kötü yönetimden dolayı 16 yıl ikinci ligde kaldı. Şu anda ait olduğu yere tekrar döndü ve orada kalarak kulübü yavaş yavaş büyütmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sahada ve saha dışında iyi yolda ilerlediklerini kaydeden Gün, "Eintracht Frankfurt kulübünde yetişen Türk kaleci Aykut Özer de takımda yer alıyor. Bu sezon kulübede başlayan Aykut, gösterdiği performansla sezonu birinci kaleci olarak tamamladı." diye konuştu.





Galatasaray'dan ayrılmasının ardından Fortuna Sittard Kulübünü satın aldığı süreci anlatan Gün, "Galatasaray'da 2012-2013 yıllarında icra kurulu üyesiyken, Avrupa'daki kulüplerle iş birliği yapmak için oluşturulan ekip içerisinde ben de vardım. O dönemde Avrupa'daki 2. ve 3. liglerdeki kulüpleri inceleme şansımız olmuştu. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 2016'nın bahar aylarında Fortuna Sittard'ın zor durumda olduğunu ve bir yatırımcı aradığını öğrendim. Futbol konusuna kafa yoran bir kişi olarak kulübü satın aldım. O günden beri kulüp ve camia tarafından çok iyi karşılandım." şeklinde konuştu.

Hollanda 2. Futbol Ligi'nde bir puan farkla sezonu ikinci sırada bitiren Fortuna Sittard, 16 yıl aradan sonra üst lige yükselme hakkını kazandı. Fortuna Sittard, daha önce iki kez Hollanda Kupası'nı müzesine götürdü.