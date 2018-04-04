Eskişehirspor'da Yılmaz Vural dönemi
Yücel İldiz'le yollarını ayıran Eskişehirspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural'la anlaşmaya vardı. Anlaşma yarın açıklanacak. Vural'ın sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı, ligin bitiminde takımın durumuna göre sözleşme uzatacağı öğrenildi.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:24
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İbra Ronaldo'yu ti'ye aldı!
Toplam 2
Yorum
Wizard_10 adam haklı 40 metreden atmakta kolay değil. o gol, son 50 yılın en iyi golüdür
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 5
Yorum
mehmetcik kasımpaşada oynayan trezequet çok süper asist ve golleri var. kiralık yada satılık kesinlikle alınmalı sayın başkan. hem ligimizi tanıyor
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 5
Yorum
alik fellanı,balotelli gibi oyuncular getir getireceksen. sakat getirme
Eskişehirspor'da Yılmaz Vural dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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