Eskişehirspor'da Yılmaz Vural dönemi – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Eskişehirspor'da dönemi

    Eskişehirspor'da Yılmaz Vural dönemi

    'le yollarını ayıran Eskişehirspor, 'la anlaşmaya vardı. Anlaşma yarın açıklanacak. Vural'ın sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı, ligin bitiminde takımın durumuna göre sözleşme uzatacağı öğrenildi.

    'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarda olan Eskişehirspor, tecrübeli hoca 'la anlaşmaya vardı. Ligin son maçında evinde Balıkesir'e 3-1 mağlıp olan ve düşme hattında bulunan Es-Es, bitime 5 hafta kala Vural'la anlaştı. Yarın açıklanması beklenen anlaşmanın 5 maçlık olduğu ve takımın ligde kalması durumunda uzatılacağı öğrenildi. 31 puandaki Eskişehirspor, ligde 16. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlı ekibim bir üst sırasında yer alan Samsunspor'un puanı ise 33.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:24
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