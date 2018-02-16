PFDK’dan ceza yağdı

PFDK, kulüplere ceza yağdırdı. Disiplin ihlalleri gerekçesiyle, Göztepe'ye 65 bin, Sivas'a 42 bin 500, Alanya'ya 15 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi. Çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle, Alanya, Y.Malatya, G.Birliği, Göztepe, Kayseri ve Sivas taraftarlarına yönelik çeşitli tribünlerde elektronik bilet bloke cezaları verildiği aktarıldı.