Futbol dünyası bu olayla çalkalanıyor! Tepkiler çığ gibi...

Maçın 54. dakikasında takımının 3. golünü atan Gine asıllı Fransız oyuncu, gol sevinci sırasında bileklerini çapraz şekilde bir araya getirdi. Pogba'nın bu hareketinin ne anlama geldiği kısa sürede ortaya çıktı.

Manchester United'ın yıldızı, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu golü Libya'da köle olarak satılan müslümanlara adıyorum. Allah sizinle olsun ve bu zulüm son bulsun" dedi.

Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis de Medipol Başakşehir maçında attığı gol sonrası Libya'da yaşanan drama dikkat çekmişti.

Gomis, golden sonra gözlerini kapatıp, yumruğunu havaya kaldırmasının nedenini sosyal medya hesabından şu sözlerle açıklamıştı:

"Dün takımım adına gol atma şansım oldu. Galibiyet ya da yenilgi... Söylemek zorunda olduğum bir şey var ki ruhum, duygularım Libya ve Paris'te, köleliğe karşı yürüyenlerle birlikteydi. Attığım golü gözlerim kapalı, yumruğum havada kutlamak istedim. Kötü hissediyorum çünkü siyahi insanlar piyasa ürünü değildir. Bu acıya ne zaman son vereceğiz?"

Libya'da köle pazarında 400 dolara satılan genç Afrikalı göçmenlerin şoke edici görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Tottenham Hotspur'un savunma oyuncusu Serge Aurier ve Everton'dan Idrissa Gueye de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu olaya tepkilerini gösterdiler.





