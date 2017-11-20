Futbol dünyası bu olayla çalkalanıyor! Tepkiler çığ gibi...
Premier Lig'in 12. haftasında Newcastle United'ı konuk eden Manchester United maçtan 4-1 galip ayrılırken, karşılaşmaya Paul Pogba'nın gol sevinci damgasını vurdu.
Maçın 54. dakikasında takımının 3. golünü atan Gine asıllı Fransız oyuncu, gol sevinci sırasında bileklerini çapraz şekilde bir araya getirdi. Pogba'nın bu hareketinin ne anlama geldiği kısa sürede ortaya çıktı.
Manchester United'ın yıldızı, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu golü Libya'da köle olarak satılan müslümanlara adıyorum. Allah sizinle olsun ve bu zulüm son bulsun" dedi.
Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis de Medipol Başakşehir maçında attığı gol sonrası Libya'da yaşanan drama dikkat çekmişti.
Gomis, golden sonra gözlerini kapatıp, yumruğunu havaya kaldırmasının nedenini sosyal medya hesabından şu sözlerle açıklamıştı:
"Dün takımım adına gol atma şansım oldu. Galibiyet ya da yenilgi... Söylemek zorunda olduğum bir şey var ki ruhum, duygularım Libya ve Paris'te, köleliğe karşı yürüyenlerle birlikteydi. Attığım golü gözlerim kapalı, yumruğum havada kutlamak istedim. Kötü hissediyorum çünkü siyahi insanlar piyasa ürünü değildir. Bu acıya ne zaman son vereceğiz?"
Libya'da köle pazarında 400 dolara satılan genç Afrikalı göçmenlerin şoke edici görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Tottenham Hotspur'un savunma oyuncusu Serge Aurier ve Everton'dan Idrissa Gueye de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu olaya tepkilerini gösterdiler.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:51
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Alex'ten sonra bir ilki gerçekleştirdi
Toplam 1
Yorum
Camera10 Sonuç olarak bir ALEX değil..
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Christoph Daum dönüyor!
Toplam 3
Yorum
Şevket CAN ses Mesut bakka olmalı, Mesut süperliğde takım çalıştıracak hoca değil.
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Hala kovulmadı mı ?
Toplam 9
Yorum
kırmızı Arkadaş daha neyi bekliyorsunuz bu adamı göndermek için daha ne belalar gelmesi gerekiyor şampiyonluk şansımızın bitmesimi gerekiyor...
Futbol dünyası bu olayla çalkalanıyor! Tepkiler çığ gibi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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