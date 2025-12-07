Auxerre-Metz maçı yayın bilgisi | Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Auxerre-Metz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Auxerre, 15. haftada Metz ile kozlarını paylaşacak. Ligue 1'in son 2 sırasında yer alan takımlardan ikisi de 3 puan peşinde. Şimdiye dek topladığı 9 puanla son sıraya yerleşen ev sahibi ekip, umutlarını kaybetmek üzereyken lig yarılanmadan küme hattından sıyrılmak için çıkış arayacak. Metz ise 11 puanla rakibinin bir üstü olan 17. sırada yer alıyor. Al sıralarda dengeleri değiştirebilecek karşılaşmanın detayları ve yayın bilgileri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Auxerre-Metz maçı detayları...

AUXERRE-METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Auxerre-Metz maçı 7 Aralık Pazar günü oynanacak. Abbe-Deschamps'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 19.15'te başlayacak.

AUXERRE-METZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Auxerre-Metz maçı beIN ekranlarından canlı yayınlanacak.