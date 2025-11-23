Brest-Metz maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brest-Metz maçını canlı takip etmek için tıklayınız ...

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında gözler, Brest ile Metz arasında oynanacak önemli karşılaşmaya çevriliyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Brest, bu mücadelede hata yapmadan yoluna devam etmeyi ve puanını 13'e yükseltmeyi hedefliyor. Rakip Metz cephesinde ise hedef oldukça net: Seriyi 4 maça çıkarmak. Son haftalarda toparlanan Metz, zorlu deplasmanda bir kez daha sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 14'e taşımayı amaçlıyor. Peki, Brest-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BREST-METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında oynanacak Brest-Metz maçı 23 Kasım Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

BREST-METZ MAÇI HANGİ KANALDA ?

Stade Francis-Le Ble'de oynanacak Brest-Metz maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.