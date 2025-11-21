Marsilya’dan Nice deplasmanında 5 gollü şov!

Ligue 1'in 13. haftasında Olimpik Marsilya, zorlu Nice deplasmanından muhteşem bir zaferle ayrıldı. Allianz Riviera'da oynanan karşılaşmada mavi-beyazlılar sahadan 5-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı.
Marsilya, maçın henüz 11. dakikasında Pierre-Emerick Aubameyang'ın golüyle perdeyi açtı. Ardından sahneye çıkan Mason Greenwood, 33. ve 53. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 3-0'a taşıdı ve takımını rahatlattı.
Karşılaşmanın 58. dakikasında Timothy Weah farkı dörde çıkarırken Nice'in tek golü 63. dakikada Mohamed Cho'dan geldi. Ancak Marsilya durmadı; 74. dakikada Igor Paixao'nun golüyle mücadele 5-1'e taşındı.
Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 28'e yükselterek üst sıralardaki iddiasını korudu. Nice ise 17 puanda kaldı.
Ligin 14. haftasında Marsilya sahasında Toulouse'u ağırlayacak. Nice ise Lorient deplasmanında sahne alacak.