CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya’dan Nice deplasmanında 5 gollü şov!

Marsilya’dan Nice deplasmanında 5 gollü şov!

Fransa Ligue 1’in 13. haftasında Olimpik Marsilya, deplasmanda Nice'i mağlup etti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 00:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Marsilya’dan Nice deplasmanında 5 gollü şov!

Ligue 1'in 13. haftasında Olimpik Marsilya, zorlu Nice deplasmanından muhteşem bir zaferle ayrıldı. Allianz Riviera'da oynanan karşılaşmada mavi-beyazlılar sahadan 5-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı.

Marsilya, maçın henüz 11. dakikasında Pierre-Emerick Aubameyang'ın golüyle perdeyi açtı. Ardından sahneye çıkan Mason Greenwood, 33. ve 53. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 3-0'a taşıdı ve takımını rahatlattı.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Timothy Weah farkı dörde çıkarırken Nice'in tek golü 63. dakikada Mohamed Cho'dan geldi. Ancak Marsilya durmadı; 74. dakikada Igor Paixao'nun golüyle mücadele 5-1'e taşındı.

Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 28'e yükselterek üst sıralardaki iddiasını korudu. Nice ise 17 puanda kaldı.

Ligin 14. haftasında Marsilya sahasında Toulouse'u ağırlayacak. Nice ise Lorient deplasmanında sahne alacak.

Skandal pankarta F.Bahçe'den tokat gibi cevap!
Sırbistan'da skandal pankart!
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
Bielsa’dan Torreira’ya yanıt!
Robinho'nun oğlu G.Saray'a doğru!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Skandal pankarta F.Bahçe'den tokat gibi cevap! Skandal pankarta F.Bahçe'den tokat gibi cevap! 00:24
Sırbistan'da skandal pankart! Sırbistan'da skandal pankart! 23:52
Elifnaz Köseoğlu Avrupa şampiyonu! Elifnaz Köseoğlu Avrupa şampiyonu! 23:21
Bahis operasyonunda 4 hakem tutuklandı! Bahis operasyonunda 4 hakem tutuklandı! 23:10
Bielsa’dan Torreira’ya yanıt! Bielsa’dan Torreira’ya yanıt! 23:06
Yağız Aksu Manisa Basket'e kiralandı Yağız Aksu Manisa Basket'e kiralandı 22:39
Daha Eski
Manisa'dan A. Demir'e tarihi fark! Manisa'dan A. Demir'e tarihi fark! 22:03
Paul Pogba sahalara dönüyor! Paul Pogba sahalara dönüyor! 21:50
G.Saray G.Birliği maçına hazır G.Saray G.Birliği maçına hazır 19:43
Osimhen'de son durum ne? Osimhen'de son durum ne? 19:40
İrfan Can için karar veriliyor! Ya affedilecek ya da... İrfan Can için karar veriliyor! Ya affedilecek ya da... 19:29
Trabzonspor’da Batagov sevinci Trabzonspor’da Batagov sevinci 19:25