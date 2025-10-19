CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Nantes-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Nantes-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1’in 8. haftasında Nantes, sahasında Lille’i konuk edecek. Ligde şu ana kadar istikrarsız bir grafik çizen Nantes, 6 puanla 14. sırada yer alıyor. Konuk ekip Lille ise topladığı 11 puanla 7. sırada bulunuyor ve deplasmanda kazanarak Avrupa hattına tırmanmak istiyor. Futbolseverler "Nantes-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Nantes-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 09:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nantes-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan 8. hafta maçlarıyla sürüyor. Nantes, sahasında Lille'i konuk edecek. Ligde şu ana kadar istikrarsız bir grafik çizen Nantes, 6 puanla 14. sırada yer alıyor. Konuk ekip Lille ise topladığı 11 puanla 7. sırada bulunuyor ve deplasmanda kazanarak Avrupa hattına tırmanmak istiyor. Futbolseverler, bu mücadelede yayın saati ve kanal bilgisini merak ediyor. Peki, Nantes-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında oynanacak Nantes-Lille karşılaşması, 19 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Nantes-Lille maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ASpor CANLI YAYIN

Vasco de Gama'dan flaş Cuesta kararı! Ocak ayında...
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Son derece sinsi..."
DİĞER
İngiliz devleri, Fenerbahçe'nin yıldızına göz koydu! Geldiği gibi gidiyor mu?
CANLI ANLATIM | KKTC’de kritik seçim! Oy verme işlemi başladı
Yazarlar Beşiktaş maçını değerlendirdi!
Yazarlar değerlendirdi: Trabzonspor geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alanyaspor-Göztepe maçı detayları! Alanyaspor-Göztepe maçı detayları! 10:50
Mete Gazoz yarı finalde! Mete Gazoz yarı finalde! 10:39
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Son derece sinsi..." Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Son derece sinsi..." 10:22
G.Saray'dan Okan Buruk paylaşımı! G.Saray'dan Okan Buruk paylaşımı! 10:14
Kayserispor-Samsunspor maçı detayları! Kayserispor-Samsunspor maçı detayları! 09:58
Nantes-Lille maçı ne zaman? Nantes-Lille maçı ne zaman? 09:51
Daha Eski
Rennes-Auxerre maçı ne zaman? Rennes-Auxerre maçı ne zaman? 09:50
Milan-Fiorentina maçı ne zaman? Milan-Fiorentina maçı ne zaman? 09:43
Atalanta-Lazio maçı ne zaman? Atalanta-Lazio maçı ne zaman? 09:40
Toulous-Metz maçı ne zaman? Toulous-Metz maçı ne zaman? 09:40
Genoa-Parma maçı ne zaman? Genoa-Parma maçı ne zaman? 09:36
Lorient-Brest maçı ne zaman? Lorient-Brest maçı ne zaman? 09:34