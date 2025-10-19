Nantes-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan 8. hafta maçlarıyla sürüyor. Nantes, sahasında Lille'i konuk edecek. Ligde şu ana kadar istikrarsız bir grafik çizen Nantes, 6 puanla 14. sırada yer alıyor. Konuk ekip Lille ise topladığı 11 puanla 7. sırada bulunuyor ve deplasmanda kazanarak Avrupa hattına tırmanmak istiyor. Futbolseverler, bu mücadelede yayın saati ve kanal bilgisini merak ediyor. Peki, Nantes-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında oynanacak Nantes-Lille karşılaşması, 19 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Nantes-Lille maçını canlı takip etmek için tıklayınız...