CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Lens-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Lens-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Ligue 1'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 8. haftasında Lens sahasında Paris FC'yi konuk ediyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, "Lens-Paris FC maçı hangi kanalda, "Lens-Paris FC maçı saat kaçta başlıyor?" ve "Lens-Paris FC maçı canlı izle" sorularını araştırıyorlar. İşte bu mücadeleye dair tüm detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 09:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lens-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Ligue 1'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 8. haftasında Lens sahasında Paris FC'yi konuk ediyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, "Lens-Paris FC maçı hangi kanalda, "Lens-Paris FC maçı saat kaçta başlıyor?" ve "Lens-Paris FC maçı canlı izle" sorularını araştırıyorlar. İşte bu mücadeleye dair tüm detaylar...

Lens-Paris FC maçını canlı takip etmek için tıklayın

LENS-PARIS FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lens-Paris FC maçı 19 Ekim Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 4'te yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den...
Maçın ardından yıldız isme övgü!
DİĞER
Başakşehir-Galatasaray maçında VAR engeli! Pozisyon dakikalarca incelendi...
CANLI ANLATIM | KKTC’de kritik seçim! 218 binden fazla seçmen oy kullanacak
Yazarlar değerlendirdi: Trabzonspor geliyor!
Tedesco Skriniar'ın yokluğunda kararını verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Como-Juventus maçı ne zaman? Como-Juventus maçı ne zaman? 09:14
Yazarlar değerlendirdi: Trabzonspor geliyor! Yazarlar değerlendirdi: Trabzonspor geliyor! 08:51
Yazarlar Beşiktaş maçını değerlendirdi! Yazarlar Beşiktaş maçını değerlendirdi! 08:44
Maçın ardından yıldız isme övgü! Maçın ardından yıldız isme övgü! 08:43
Bugünkü maçlar ne zaman 19 Ekim Pazar? Bugünkü maçlar ne zaman 19 Ekim Pazar? 08:07
Austin'de pole pozisyonu Verstappen'in! Austin'de pole pozisyonu Verstappen'in! 01:23
Daha Eski
Austin'de pole pozisyonu Verstappen'in! Austin'de pole pozisyonu Verstappen'in! 01:23
Buruk'tan Sane ve Sara açıklaması! Buruk'tan Sane ve Sara açıklaması! 00:52
G.Saray Başakşehir deplasmanında kazandı! G.Saray Başakşehir deplasmanında kazandı! 00:52
Başakşehir-G.Saray maçında gole VAR engeli! Başakşehir-G.Saray maçında gole VAR engeli! 00:52
G.Saray maçı öncesinde Filistin için şiir okundu! G.Saray maçı öncesinde Filistin için şiir okundu! 00:52
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den... F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den... 00:52