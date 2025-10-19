Lens-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Ligue 1'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 8. haftasında Lens sahasında Paris FC'yi konuk ediyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, "Lens-Paris FC maçı hangi kanalda, "Lens-Paris FC maçı saat kaçta başlıyor?" ve "Lens-Paris FC maçı canlı izle" sorularını araştırıyorlar. İşte bu mücadeleye dair tüm detaylar...

Lens-Paris FC maçını canlı takip etmek için tıklayın

LENS-PARIS FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lens-Paris FC maçı 19 Ekim Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 4'te yayınlanacak.