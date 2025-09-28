Lille-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ligue 1’in en çok gol atan takımı Lille, Pazar günü (bugün) Stade Pierre-Mauroy’da Lyon’u ağırlıyor. Son hafta Lens’e 3-0 mağlup olan Lille, iç sahadaki güçlü performansıyla galibiyete odaklanıyor. Futbolseverler, “Lille – Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularının yanıtını araştırıyor. Futbolseverler, “Lille – Lyon maçı ne zaman?”, “Lille – Lyon saat kaçta?” ve “Lille – Lyon hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 09:57 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 10:03
Fransa Ligue 1'in heyecan dolu mücadelesinde Lille, Pazar günü Stade Pierre-Mauroy'da Lyon'u konuk ediyor. Lille, iç sahadaki başarılı performansıyla üst sıralara tırmanmak isterken, Lyon da puan veya galibiyet hedefliyor. Futbolseverler, Lille – Lyon canlı skor ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Lille-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

LILLE-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 28 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak kritik karşılaşması, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Mücadele saat 18:15'te (TSİ) başlayacak.

LILLE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille OSC-Olympique Lyon maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Lille'in muhtemel ilk 11'i: Özer; Mandi, Ngoy, Mbemba, Verdonk; Bentaleb, Bouaddi; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Sahraoui; Giroud

Lyon'un muhtemel ilk 11'i: Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Morton; Sulc, Tolisso, Fofana; Satriano

