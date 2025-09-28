Lille-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in heyecan dolu mücadelesinde Lille, Pazar günü Stade Pierre-Mauroy'da Lyon'u konuk ediyor. Lille, iç sahadaki başarılı performansıyla üst sıralara tırmanmak isterken, Lyon da puan veya galibiyet hedefliyor. Futbolseverler, Lille – Lyon canlı skor ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Lille-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

LILLE-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 28 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak kritik karşılaşması, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Mücadele saat 18:15'te (TSİ) başlayacak.

LILLE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

🦁 Notre groupe pour le déplacement à Lille, ce dimanche à 17h15 👊🔴🔵#LOSCOL pic.twitter.com/zjrwLQZ6Cv — Olympique Lyonnais (@OL) September 27, 2025

MUHTEMEL 11'LER

Lille'in muhtemel ilk 11'i: Özer; Mandi, Ngoy, Mbemba, Verdonk; Bentaleb, Bouaddi; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Sahraoui; Giroud

Lyon'un muhtemel ilk 11'i: Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Morton; Sulc, Tolisso, Fofana; Satriano

ASpor CANLI YAYIN

