Auxerre-Lorient maçı canlı izle | Auxerre-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Auxerre-Lorient maçı canlı izle | Auxerre-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Fransa Ligue 1 2025-2026 sezonu 1. haftasında Auxerre ile Lorient karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun açılış haftasında 3 puan alarak etkili bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Auxerre-Lorient maçı canlı izle" aramalarını sürdürüyor. Peki, Auxerre-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 10:58
Auxerre-Lorient maçı canlı izle | Auxerre-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Auxerre-Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 2025-2026 sezonunun perdesi açılıyor. İlk hafta mücadelesinde Auxerre, sahasında güçlü rakibi Lorient'i konuk edecek. Sezona 3 puanla giriş yaparak moral kazanmak isteyen iki ekip de kritik maçta hata yapmamak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise heyecan dolu karşılaşma öncesi, "Auxerre-Lorient maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Auxerre-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AUXERRE-LORIENT MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1 2025-2026 sezonu 1. haftasında oynanacak Auxerre-Lorient maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

AUXERRE-LORIENT MAÇI HANGİ KANALDA?

Abbe-Deschamps Stadyumu'nda oynanacak Auxerre-Lorient maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AUXERRE-LORIENT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Auxerre: Leon, Sierralta, Osho, Akpa, Senaya, Danois, Owusu, Mensah, Osman, Casimir, Sinayoko

Lorient: Leroy, Mvuka, Silva, Talbi, Kalulu, Kouassi, Avorn, Abergel, Pagis, Soumano, Bamba

