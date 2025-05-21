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Haberler Fransa Ligue 1 Metz-Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Metz-Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1 play out maçında Metz ile Reims karşı karşıya gelecek. Üst lige çıkmak isteyen ev sahibi ekip ile kümede kalma mücadelesi veren deplasman takımının ilk maçında iki ekipte hata yapmak istemiyor. Rövanş maçı öncesi iç saha avantajını kullanmak isteyen Metz, Ligue 1 yolculuğunda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Kritik karşılaşmada hata yapmak istemeyen Reims ise evinde oynayacağı mücadele öncesi skor üstünlüğünü almayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Metz-Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 11:29
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Metz-Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Metz-Reims maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1 play out ilk maçında Metz ile Reims karşı karşıya gelecek. Üst lige çıkma hayali kuran ve ilk maçını sahasında oynayacak Metz, mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Taraftarı önünde hata yapmak istmeyen ev sahibi takım, rövanş maçı öncesi skor üstünlüğünü almayı amaçlıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Reims ise zorlu deplasmanda etkili bir oyun ortaya koymak istiyor. İki takımın da Ligue 1 yolculuğunu belirleyecek heyecan dolu karşılaşmada hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. Ayrıca, Metz-Reims maçı canlı yayın bilgileri de futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Metz-Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

METZ-REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1 play out turunda oynanacak Metz-Reims maçı 21 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak.

METZ-REIMS MAÇI HANGİ KANALDA?

Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanacak Metz-Reims maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Metz: Sy, Kouao, Sane, Mboula, Udol, Deminguet, Toure, Diallo, Hein, Bokele, Sabaly

Reims: Diouf, Sekine, Kipre, Okumu, Jeng, Akieme, Ito, Patrick, Gbane, Edoa, Pefok

İKİ TAKIM ARASINDA 70. RANDEVU

Tarihleri boyunca 69 defa karşı karşıya gelen Metz ile Reims, Ligue 1 play out turunda 70. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 21 karşılaşmayı Metz kazanırken, 26 mücadeleyi de Reims üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 22 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

REIMS-METZ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Ligue 1 play out turunda oynanacak Reims-Metz rövanş maçı 29 Mayıs Perşembe günü saat 21.30'da başlayacak.

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